العويشير يستقبل أكثر من 4 أضعاف أهداف المعيوف

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ويشارك عبدالعالي في الرقم، حارسا الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، والقادسية، فيصل مسرحي، حيث لعبا كامل مباريات فريقيهما.
وخاض المحمدي 2250 دقيقة لعب مع أبها (25 مباراة) تمكن خلالها من صد 104 كرات متلقيا 44 هدفا، بينما تصدى غروهي لـ88 كرة وولج مرماه 26 هدفا، في حين تساوى فيصل مسرحي مع حارس الأهلي محمد العويس في عدد الأهداف المستقبلة بواقع 36 هدفا في مرمى كل منهما، علما أن العويس خاض 18 مباراة فقط.
وجاء حارس الاتفاق، الجزائري رايس أمبولحي كأقل الحراس مشاركة في الدوري بعدد 12 مباراة.
وبينما استقبل حارس الهلال عبدالله المعيوف 11 هدفا فقط، استقبل حارس الوحدة عبدالله العويشير 47 هدفا بمعدل يزيد على 4 أضعاف ما تلقاه مرمى المعيوف.
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