الأخضر يختبر جاهزيته لفلسطين بالأزرق الكويتي

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وتترقب الجماهير الخليجية المواجهة التي دائما ما تشهد ندية وتنافسا بين المنتخبين استمر أكثر من 6 عقود زمانية، وازدادت مواجهاتهما إثارة قبل 5 عقود مع دورة الخليج الأولى.
وعلى الرغم من تغير السنوات وتبدل الأسماء إلا أن التنافس ما زال قائما بين المنتخبين في جميع المواجهات التي تشكل تقاربا كبيرا بينهما في النتائج.
ويأتي لقاء اليوم بالنسبة للمنتخب السعودي صاحب الضيافة، في إطار استعداداته لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المشتركة، فيما يستعد المنتخب الكويتي لمواجهاته أمام أستراليا والأردن والصين في يونيو المقبل في إطار التصفيات نفسها.
ويسعى المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد للوقوف على جاهزية اللاعبين وحضورهم البدني قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني بعد أن ضم عددا من العناصر الشابة للمرة الأولى.
فيما ينتظر المدير الفني للمنتخب الكويتي، الإسباني كاراسكو من المباراة، زيادة نسبة الانسجام بعد أن استعان بـ 26 لاعبا لمواجهة اليوم وتجربة المنتخب اللبناني المقبلة.
وسبق أن خاض المنتخب الكويتي تجربتين سابقتين أمام العراق وفلسطين في يناير وفبراير الماضيين.
أرقام من مواجهات المنتخبين
- التقيا 44 مرة
- فاز المنتخب السعودي 15 مرة
- فاز المنتخب الكويتي 16 مرة
- تعادلا 13 مرة
- أكبر النتائج، فوز كل منهما 4/ 0، حيث فازت الكويت في نهائي كأس الخليج 1974، والسعودية في كأس العرب التاسعة بالطائف 2012
- أول مواجهة بين المنتخبين كانت في عام 1961 بدورة الألعاب العربية وفاز فيها الأخضر
- مواجهة اليوم هي الثانية لمدرب الأخضر هيرفي رينارد أمام الكويت بعد مواجهة خليجي 24 بالدوحة عام 2019، والتي خسرها 1/ 3
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