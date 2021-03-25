شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يختبر جاهزيته لفلسطين بالأزرق الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم على ملعب (مرسول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض، مواجهته الدولية الودية الأولى بعد غياب بسبب جائحة فيروس كورونا ، حيث يلتقي ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، نظيره المنتخب الكويتي.

وتترقب الجماهير الخليجية المواجهة التي دائما ما تشهد ندية وتنافسا بين المنتخبين استمر أكثر من 6 عقود زمانية، وازدادت مواجهاتهما إثارة قبل 5 عقود مع دورة الخليج الأولى.

وعلى الرغم من تغير السنوات وتبدل الأسماء إلا أن التنافس ما زال قائما بين المنتخبين في جميع المواجهات التي تشكل تقاربا كبيرا بينهما في النتائج.

ويأتي لقاء اليوم بالنسبة للمنتخب السعودي صاحب الضيافة، في إطار استعداداته لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المشتركة، فيما يستعد المنتخب الكويتي لمواجهاته أمام أستراليا والأردن والصين في يونيو المقبل في إطار التصفيات نفسها.

ويسعى المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد للوقوف على جاهزية اللاعبين وحضورهم البدني قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني بعد أن ضم عددا من العناصر الشابة للمرة الأولى.

فيما ينتظر المدير الفني للمنتخب الكويتي، الإسباني كاراسكو من المباراة، زيادة نسبة الانسجام بعد أن استعان بـ 26 لاعبا لمواجهة اليوم وتجربة المنتخب اللبناني المقبلة.

وسبق أن خاض المنتخب الكويتي تجربتين سابقتين أمام العراق وفلسطين في يناير وفبراير الماضيين.

أرقام من مواجهات المنتخبين

