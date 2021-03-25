الوحدة الضعيف دفاعيا يتعاقد مع العاطل الهجومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثا عن الهروب من شبح الهبوط تعاقدت إدارة نادي الوحدة مع المدير الفني الذي سبق له تدريب الهلال موسم 2015 -2016، اليوناني جورجوس دونيس لإنقاذ ما يكمن إنقاذه، وخاصة أن فرسان مكة يبحثون بجانب البقاء في دوري المحترفين، عن ظهور مشرف في أول مشاركة بدوري أبطال آسيا، علما أن دونيس متوقف عن التدريب منذ 3 أشهر، حيث كانت محطته الأخيرة مع نادي مكابي الإسرائيلي.

ويحتل الوحدة المركز الـ14 في الترتيب العام لفرق دوري المحترفين برصيد 27 نقطة.

دونيس المهاجم ولم يكن دونيس هو المدرب الوحيد الذي استنجد به الوحدة بعد تجربة مع الهلال، حيث سبق أن استعان أيضا بالمدرب الأسبق للهلال، الأرجنتيني خوان براون الذي عمل كمدرب موقت بالهلال موسم 2018.

اللافت في تعاقد الوحدة مع دونيس، أن الفريق المكاوي يعاني ضعفا واضحا في الدفاع، إذ تلقى الفريق 52 هدفا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يعرف عن دونيس نهجه الهجومي، فخلال قيادته تدريب الهلال لعب بالعديد من الخطط الهجومية المختلفة، وقاد الهلال لتسجيل 144 هدفا مقابل استقبال مرماه 62 هدفا.

نجح دونيس في تحقيق الكثير من النجاحات خلال الفترة البسيطة التي قاد فيها الهلال، حيث حصد معه 3 ألقاب، وهي:

كأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما حصد المركز الثاني في دوري المحترفين خلف الأهلي برصيد 55 نقطة.

بعد الهلال بعد أن ترك الهلال، غادر دونيس إلى تدريب الشارقة الإماراتي، وقاد الفريق في 13 لقاء، فاز في 4، وتعادل مرتين، وخسر 7، وسجل 17، واستقبل 27 هدفا، ثم انتقل إلى قبرص لتدريب فريق ابويل، وقاده في 38 مباراة فاز في 27، وخسر 8 مرات، وسجل 84، واستقبل 48 لينتقل بعدها إلى تدريب بطل اليونان باثنايكوس، وقاده في 77 مباراة، حقق الفوز 33 مرة، وتعادل 22 مرة وخسر مثلها، لكن فريقه سجل 97 هدفا، واستقبل 76 هدفا، ثم توجه إلى تدريب مكابي الإسرائيلي كمحطة سبقت تدريبه للوحدة، وقاده في 21 لقاء، فاز في 9 وخسر 5 وتعادل 7 مرات، وسجل فريقه 32 هدفا وتلقى 27 هدفا، وبعدها توقف عن التدريب منذ 3 أشهر.

أرقامه مع الهلال موسم 2015-2016

66 مباراة

45 فوزا

11 تعادلا

10 خسائر

سجل 144 هدفا

استقبل 62 هدفا

بطولاته

كأس اليونان 2006

الدوري القبرصي 2013

كأس خادم الحرمين 2014

كأس السوبر السعودي 2015

كأس ولي العهد السعودي 2016