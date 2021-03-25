9 يحق لهم الترشح لاتحاد الإعلام الرياضي

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وتلقت اللجنة 21 طلبا خلال فترة طلب الترشح لعضوية المجلس، وطلبا واحدا بعد إغلاق باب طلب الترشح، وبلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط ممن لهم أحقية الترشح 9 مترشحين، واستبعدت اللجنة 12 طلبا لعدم استيفائهم الشروط وأحقيتهم بالترشح.
وفي حال وجود اعتراض أو تظلم على القائمة فيمكن التقدم للجنة الطعون والمخالفات من خلال تعبئة نموذج الطعن المتاح في الموقع الالكتروني وإرساله إلى بريد اللجنة (appessmfksa.com).
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