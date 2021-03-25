شكرا لقرائتكم خبر 9 يحق لهم الترشح لاتحاد الإعلام الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أمس عن القائمة الأولية للمترشحين لانتخابات المجلس للدورة القادمة (2021- 2025)، وذلك بعد انتهاء فترة طلب الترشح لعضوية المجلس.

وتلقت اللجنة 21 طلبا خلال فترة طلب الترشح لعضوية المجلس، وطلبا واحدا بعد إغلاق باب طلب الترشح، وبلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط ممن لهم أحقية الترشح 9 مترشحين، واستبعدت اللجنة 12 طلبا لعدم استيفائهم الشروط وأحقيتهم بالترشح.

وفي حال وجود اعتراض أو تظلم على القائمة فيمكن التقدم للجنة الطعون والمخالفات من خلال تعبئة نموذج الطعن المتاح في الموقع الالكتروني وإرساله إلى بريد اللجنة (appessmfksa.com).