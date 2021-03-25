الأهلي والاتحاد يفتتحان نخبة الطائرة

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وتقام البطولة في الفترة من 4 ـ 7 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد وستقام في اليوم الأول (الأحد) مباراتان الأولى تجمع الأهلي والاتحاد، يليها لقاء الهلال والترجي.
وفي اليوم الثاني (الاثنين) يلتقي الترجي والأهلي،والهلال والاتحاد، وتختتم البطولة يوم (الثلاثاء) بلقاءي الترجي والاتحاد، والهلال والأهلي.
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