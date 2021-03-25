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الأهلي والاتحاد يفتتحان نخبة الطائرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجريت أمس قرعة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة للموسم الحالي بمشاركة ممثلي الفرق التي حصلت على المراكز من الأول إلى الرابع في الدوري وهي الهلال (بطل الدوري)، والأهلي (الوصيف)، والاتحاد (الثالث)، والترجي (الرابع).

وتقام البطولة في الفترة من 4 ـ 7 مارس المقبل على صالة وزارة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد وستقام في اليوم الأول (الأحد) مباراتان الأولى تجمع الأهلي والاتحاد، يليها لقاء الهلال والترجي.

وفي اليوم الثاني (الاثنين) يلتقي الترجي والأهلي،والهلال والاتحاد، وتختتم البطولة يوم (الثلاثاء) بلقاءي الترجي والاتحاد، والهلال والأهلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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