شكرا لقرائتكم خبر الأهلي والاتحاد يفتتحان نخبة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجريت أمس قرعة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة للموسم الحالي بمشاركة ممثلي الفرق التي حصلت على المراكز من الأول إلى الرابع في الدوري وهي الهلال (بطل الدوري)، والأهلي (الوصيف)، والاتحاد (الثالث)، والترجي (الرابع).

وتقام البطولة في الفترة من 4 ـ 7 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد وستقام في اليوم الأول (الأحد) مباراتان الأولى تجمع الأهلي والاتحاد، يليها لقاء الهلال والترجي.

وفي اليوم الثاني (الاثنين) يلتقي الترجي والأهلي،والهلال والاتحاد، وتختتم البطولة يوم (الثلاثاء) بلقاءي الترجي والاتحاد، والهلال والأهلي.