شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: كل الخيارات متاحة فى قائمة الأولمبياد والاحتفال بعيد ميلاد لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الحديث عن اختياراته لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، خلال الوقت الحالي سابق لأوانه، والباب مفتوح أمام الجميع.

وأوضح غريب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الموقف كاملا بالنسبة لقائمة المنتخب النهائية سيتحدد يوم 30 يونيو المقبل، وهو الموعد النهائي المحدد لإعلان القائمة التى ستضم 18 لاعبا أساسيا و4 احتياطيين.

وأشار المدير الفني للمنتخب الأولمبي إلى أهمية تحقيق إنجاز في البطولة، مؤكدا أنه لا يعترف بكلمة التمثيل المشرف في قاموس المنتخب الأولمبي، وسيسافر إلى اليابان من أجل تحقيق إنجاز يضاف لتاريخ الكرة المصرية.

ووجه شوقي غريب الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، على دعمه ومساندته للمنتخب، وكذلك الأندية على تعاونها مع المنتخب.

وبعد المؤتمر الصحفي واصل المنتخب الأولمبي تدريباته في معسكره المفتوح الذي يقام بالملاعب الفرعية باستاد القاهرة الدولي.

وحرص محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور المران، وقام بتوجيه كلمة للاعبين عقب المران أكد لهم فيها حرص اتحاد الكرة على توفير إعداد قوي للمنتخب، استعدادا لأولمبياد طوكيو. وفي نهاية المران اقام اللاعبون احتفالية بمناسبة عيد ميلاد احمد رمضان (بيكهام) مدافع المنتخب.