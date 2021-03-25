شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: كل الخيارات متاحة فى قائمة الأولمبياد والاحتفال بعيد ميلاد لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الحديث عن اختياراته لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، خلال الوقت الحالي سابق لأوانه، والباب مفتوح أمام الجميع.
وأوضح غريب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الموقف كاملا بالنسبة لقائمة المنتخب النهائية سيتحدد يوم 30 يونيو المقبل، وهو الموعد النهائي المحدد لإعلان القائمة التى ستضم 18 لاعبا أساسيا و4 احتياطيين.
ووجه شوقي غريب الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، على دعمه ومساندته للمنتخب، وكذلك الأندية على تعاونها مع المنتخب.
وبعد المؤتمر الصحفي واصل المنتخب الأولمبي تدريباته في معسكره المفتوح الذي يقام بالملاعب الفرعية باستاد القاهرة الدولي.