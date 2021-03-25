أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا.. صور

أختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

تغيير حكم مباراة مصر و كينيا بسبب كورونا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة المنتخب الوطني مع كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، حيث قام الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم الساحة فيكتور جوميز لاصابته بفيروس "كورونا"

تواضع الكبار .. محمد صلاح يحمل كرات المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا

قام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر بحمل كرات التدريب عقب انتهاء المران الختامي للفراعنة قبل مواجهة كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.