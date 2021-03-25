7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاربعاء 24 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والفريق يطير للسودان 31 مارس لمواجهة المريخ

سلبية مسحة لاعبي الأهلي والفريق يطير للسودان 31 مارس لمواجهة المريخ

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس الثلاثاء، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا.. صور

أختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

تغيير حكم مباراة مصر و كينيا بسبب كورونا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة المنتخب الوطني مع كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، حيث قام الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم الساحة فيكتور جوميز لاصابته بفيروس "كورونا"

تواضع الكبار .. محمد صلاح يحمل كرات المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا

قام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر بحمل كرات التدريب عقب انتهاء المران الختامي للفراعنة قبل مواجهة كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.