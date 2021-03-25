شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فرجانى ساسى لبيراميدز بعد تراجع الزمالك عن تجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من انتهاء علاقته بالقلعة البيضاء، حيث سينتهى عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ولم تتوصل الإدارة لاتفاق مع فرجانى بشأن تجديد تعاقده حتى الوقت الحالي.

ومع اقتراب رحيل فرجانى ساسى عن الزمالك فإن نادى بيراميدز يعد النادي المصري الوحيد القادر على ضم فرجانى ساسى، خاصة أن إدارة الفريق السماوى لا تبخل بأي شيء يصب في مصلحة الفريق الكروى، ونجحت في إبرام صفقات عديدة من العيار الثقيل مثل ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد الإنجليزى، ومن قبله عبد الله السعيد وغيرهم من النجوم أصحاب الثقل.

وسبق لبيراميدز البحث عن لاعب سوبر من أجل تدعيم وسط الملعب، فى بداية الموسم الحالى، وكان في مقدمتهم المالى أليو ديانج وحمدى فتحى وعمرو السولية لاعبو الأهلى، إلا أن رحيلهم عن القلعة الحمراء كان أمر مستحيل في ظل الحاجة لخدماتهم، وبعدما أصبح فرجاني ساسي حرًا ومن حقه التوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة ناديه، فأصبح من المتوقع أن يدخل حسابات بيراميدز للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

إدارة نادى الزمالك رفضت كافة الطلبات التي طلبها ساسى من أجل تجديد تعاقده، حيث رأت الإدارة إن طلبات اللاعب ووكيله مهند عون مبالغ فيها بشكل كبير، الأمر الذى دفعهم لاتخاذ قرار بعدم التجديد لفرجانى إلا في حالة موافقته على شروط النادى.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، إن الإدارة تراجعت عن العرض الذى قُدم للدولى التونسى فرجانى ساسى، من أجل تجديد تعاقده، حيث كان الزمالك عرض في البداية مبلغ مليون و600 ألف يورو في الموسم، مع حصول اللاعب على متأخراته السابقة والبالغة 300 ألف يورو ضرائب العقد القديم، و300 ألف يورو باقى مستحقات آخر موسم، بمجرد توقيع العقد الجديد، ويتم احتساب الضرائب كمقدم تعاقد العقد الجديد.

أضاف المصدر إن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب بإنه تم التراجع عن العرض المقدم، نظرًا لعدم وجود سيولة مادية في النادى بالوقت الحالي، وخاصة بعد الأقترب من توديع بطولة أفريقيا، وأبلغت إدارة الزمالك فرجانى ساسى إن التجديد سيكون وفق شروط النادى، وعلى اللاعب أن يُحدد وجهته المقبلة كيفما شاء.

تابع المصدر حديثه، إن فرجانى ساسى يضع الزمالك رقم 2 في اختياراته، حيث يفضل اللاعب الرحيل في نهاية الموسم، وفى حالة عدم تلقى عرضًا مجديًا سيقوم بالتجديد للزمالك.