شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتابع حالة الدوليين مع منتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يتابع حالة الدوليين باستمرار في الفترة الحالية مع المنتخبين الأول والأولمبي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في المنتخبين.

ويضم منتخب مصر من الزمالك كلاً من، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد، فيما يضم المنتخب الأوليمبى، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بينما ضم المنتخب الأوليمبي أسامة فيصل استعدادا لمعسكر أولمبياد طوكيو، وانضم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري فى معسكر منتخب تونس.

وشدد المدرب العام في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، على أن الجهاز الفني سيتابع اللاعبين الدوليين في مباراتي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

وأضاف أسامة نبيه أن الجهاز الفني للفريق سعيد بانضمام عبد الله جمعة لصفوف المنتخب، بعد استبعاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بسبب إصابته بنزلة برد، وذلك قبل رحلة السفر إلى كينيا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.