شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يحذر البدري من الدفع بأيمن أشرف في مباراة كينيا

الأهلي يحذر البدري من الدفع بأيمن أشرف في مباراة كينيا

سيطرت حالة من القلق على مسئولي النادي الأهلي، بسبب إصرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على اصطحاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر في رحلة الفراعنة إلى كينيا استعدادا لخوض المباراة التي تجمع المنتخبين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2022، رغم شكوى اللاعب من خشونة في الركبة، والخوف من تفاقم إصابة اللاعب أو تجددها ، وهي الإصابة التي كان يشكو منها قبل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي بالدوري.

سلبية مسحة لاعبي الأهلي والفريق يطير للسودان 31 مارس لمواجهة المريخ

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس الثلاثاء، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.

محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلى يعلن تعافية من فيروس كورونا

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا "الحمد لله تعافيت من فيروس كورونا وسلبية المسحة الأخيرة منذ بعض الأيام وحقيقي عاجز عن الشكر لكل الأصدقاء والأخوات الأعزاءاللي اتكلم أو أرسل رسالة أو كتب على مدار الفترة الماضية وأسف لعدم الإستطاعة على الرد في بعض الأوقات كل التقدير والحب لكم جميعًا وربنا يحفظ أسرنا جميعًا ويديم عليهم الصحة والعافية ".

"كهربا" فى رسالة غامضة: بكبر في عين نفسى لما افتكر أن كان ممكن اضر حد وماضريتوش

نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وجاء التعليق قائلا " بكبر في عين نفسى لما افتكر ان كان ممكن اضر حد زى ما ضرنى وماضريتوش " .