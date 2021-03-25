شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 24/ 3/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء، الموافق 24/ 3/ 2020 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمهات، خالد الغندور : الزمالك لن يوافق على شروط فرجانى ساسى ويرحب برحيله، بعد تراجعه عن تشجيع الزمالك.. الأهلى يغازل محمد منير:"دائماً فى قلوبنا ياملك".

خالد الغندور: الزمالك لن يوافق على شروط فرجانى ساسى ويرحب برحيله

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادى الزمالك لن يوافق على الشروط المغالى فيها التى يطلبها التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الفريق الأبيض لتمديد تعاقده بنهاية الموسم، وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" إدارة الزمالك استقرت على تقديم عرض أخير لفرجانى ساسى لتمديد تعاقده بمقابل مادى يناسب القلعة البيضاء وسوف تنتظر قرار اللاعب النهائى".

بعد تراجعه عن تشجيع الزمالك.. الأهلى يغازل محمد منير:"دائماً فى قلوبنا ياملك"

تفاعلت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر مع إعلان المطرب الكبير محمد منير تراجعه عن تشجيع الزمالك وإعجابه بنجوم القلعة الحمراء ، حيث نشرت الصفحة صورة لمحمد منير يوقع على قميص الاهلى هدية لنجوم المارد الأحمر وعلقت قائلة :""إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية.دائماً في قلوبنا يا ملك "

تقرير نبيه وتألق بن شرقي وتدريب علي ركلات الترجيح أبرز ملامح مران الزمالك اليوم..صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم علي ملعب النادي ضمن الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

أسامة نبيه يعدد فوائد ودية الزمالك مع شبابه الجمعة المقبل

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي يمتلك قطاعا مميزا من اللاعبين الناشئين في الفترة الحالية، وسيتم الاستعانة بهم وفقا لاحتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أسامة نبيه: لم نعاقب المثلوثى لتأخر وصوله إلى القاهرة

كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة فى الموعد المحدد له من قبل الجهاز الفنى.

سيراميكا يعتذر عن ودية الزمالك وفريق الناشئين البديل

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض مباراة ودية مع فريق الناشئين بالنادي يوم الجمعة المقبل، وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية.

مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يحضر مران الزمالك

تواجد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، في مقر نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء، والتقى مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون عقب انتهاء المران الجماعي للفريق.

الزمالك يهنئ اللجنة المؤقتة باتحاد اليد ويطالب باستكمال الموسم الماضى