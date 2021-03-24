نائب رئيس الزمالك يؤازر سيدات اليد في المران

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك علي حضور مران الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، مساء اليوم الأربعاء بصالة النادي.

وقام المستشار هشام بالحديث مع الجهاز الفني والفريق ووعدهم بمزيد من الدعم خلال

الفترة المقبلة.وطالب نائب رئيس النادي، بذل المزيد من الجهد خلال الفترة الحالية من أجل المنافسة على بطولة الدوري، ووجه الشكر للاعبات على التفوق خلال الفترة الماضية .ويستعد الفريق لمواجهة نظيره هليوبوليس يوم ٣ إبريل المقبل في الثانيه ظهرا بصالة النادي ضمن منافسات بطولة دوري عمومي سيدات للموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.الجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده كلا من : قاسم إبراهيم مديراً فنيا وأحمد عبد الجواد مدربا عاما ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمى وسهام ركابي مدربة أحمال وآمال محمد إدارية الفريق.