ديبالا يرفض تجديد عقده مع يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب النجم الارجنتيني باولو ديبالا من الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الايطالي، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي، بحسب ما أكدته التقارير الصحفية الايطالية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن يوفنتوس يرفض رفع العرض المقدم إلى ديبالا، من أجل موافقة اللاعب على تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأضاف أن يوفنتوس قدم عرضًا لديبالا في الصيف الماضي بقيمة

10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بما في ذلك المكافآت المتعلقة بالأداء، وهو ما رفضه اللاعب ووكيله بالفعل في بداية الموسم.

وأشار إلى أن يوفنتوس يطلق على العرض الذي قدمه لديبالا "خذها أو اتركها"، موضحة أن ديبالا على الأرجح سيغادر يوفنتوس هذا الصيف.

ولفت الموقع إلى أن يوفنتوس سيحاول بيع ديبالا هذا الصيف، لتجنب رحيله كلاعب حر، خصوصا أن عقده ينتهي بصيف عام 2022، أي سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير/كانون ثان 2022 للرحيل مجانًا.وأوضح أن بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، أكد اليوم أيضًا أن مستقبل ديبالا غير واضح، وقال: "يتبقى عام واحد في عقده وليس لدي ما أضيفه لما قاله باراتيسي وأنيلي بالفعل، سيقيم يوفنتوس كل فرصه في السوق".