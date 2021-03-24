مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم هالاند

ياسر رشاد - القاهرة - جدد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي مفاوضاته مع النجم النرويجي الشاب ايرلنج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الالماني تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اليونايتد قد فتح خطاص للمفاوضات مع هالاند في الموسم الماضي قبل انتقاله الي بروسيا دورتموند قادماص من

ردبول سالزبورج النمساوي.

وكشفت صحيفة "أس" الاسبانية، ان اولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قد فتح خطاً للتواصل مع هالاند من اجل اقناعة بالانضمام للشياطين الحمر.

وكان اللاعب النرويجي قد لعب تحت قيادة

سولشاير في بداية مسيرته الاحترافية عندما كان لاعباً ضمن صفوف مولده النرويجي.

واضافت الصحيفة أن سولشاير يصر علي اتمام صفقة هالاند الا أن مينو رايولا مدير اعمال اللاعب قد يعيق امكانية اتمام الصفقة بسبب خلافاته السابقة مع ادارة اليونايتد بسبب اللاعب بول بوجبا.

ويحظي ايرلنج هالاند باهتمام كبير من عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة.