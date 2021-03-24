مدرب هولندا: تركيا كانت محظوظة امامنا وعلينا اللعب بشكل أفضل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا عن حزنه بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها مساء اليوم امام مضيفه منتخب تركيا باربعة أهداف مقابل هدفين في أولي جولات تصفيات كأس العالم 2022.

وقال دي بور في تصريحات عقب نهاية اللقاء: " منتخب تركيا كان

محظوظاً خلال اللقاء، بينما لم يحالفنا التوفيق، لكن علينا ان نلعب بشكل أفضل نجن لم نقدم افضل اداء لدينا في هذه المباراة".

وتابع المدير الفني الهولندي: " تركيا سجت الهدف الاول في الدقائق الاولي

من الشوط الاول وتكرر الامر في الدقائق الاولي من الشوط الثاني، لقد لعبوا باسلوب دفاعي قوي للغاية ولم نتمكن من اختراق منطاقهم الدفاعية".

وأكمل: " عنددما تتأخر في النتيجة بفارق ثلاثة أهداف، تصبح مطالباً باللعب بقوة أكبر، ونجحنا بالفعل في العودة واصبحت النتيجة 3-2 وكان يمكننا مواصلة الضغط والفوز باللقاء، الا أنهم سجلوا هدفاً رابعاص انهي اللقاء".



