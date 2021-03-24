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الإسماعيلي يكشف آخر مستجدات أزمته مع النجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي بإسم النادي الإسماعيلي عن آخر مستجدات أزمة الدراويش مع النجوم بسبب إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق وبيراميدز الحالي.

وقال علاء وحيد :"اخر مستجدات قضيه النجوم والإسماعيلي، عند إعطاء مهله الشهر من قبل لجنه الانضباط باتحاد الكره للاسماعيلي للسداد او خصم ٣

نقاط".

وأضاف وحيد قائلاً :" الإسماعيلي تقدم باحتجاج وتظلم ضد التهديد بعقوبه خصم نقاط كما أفاد محامي الإسماعيلي".

وتابع قائلاً: "الإسماعيلي سيقوم بحل القضيه وانهائها وجار العمل علي حلها في أسرع وقت".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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