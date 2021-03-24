منتخب فرنسا يتقدم علي اوكرانيا بهدف جريزمان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انهي منتخب فرنسا الشوط الأول من مباراته امام ضيفه منتخب اوكرانيا متقدماً بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم في اول جولات تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر اقامتها بقطر.

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سيطر المنتخب الفرنسي علي شوط اللقاء الاول تماماص منذ الدقيقة

الأولي وضغط هجومياً علي نظيره الاوكراني ال1ي تراجع الي مناطقه الدفاعية لاغلاق المساحات امام السرعات العالية للثنائي مبابي وكومان علي الأجنحة.

وقدم الديوك عرضاً مميزاً يليق بكونه حامل لقب المونديال، وكاد أن يفتتح النتيجة مبكراً في أكثر من مناسبة، كان ابرزها

فرصة جيرو التي اضاعها علي بعد امتار قليلة امام مرمي المنتخب الاوكراني.

وفي الدقيقة 19 نجح انتوني جريزمان في فض الاشتباك وافتتاح التسجيل بطريقة رائعة بعد ان سدد كرة متقنة علي يمين الحارس الاوكراني.

وكثف منتخب فرنسا ن هجومه بعد الهدف بحثاص عن تسجيل هدف ثاني يمنحه المزيد من الاريحية في شوط اللقاء الثاني الا ان المنتخب الاوكراني دفاع عن مرماه ببسالة لينتهي الشوط بتقدم فرنسا بنتيجة 1-0.