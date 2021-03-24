صور.. تنس طاولة المنيا ينافس بالدورة المجمعة على لقب الدوري العام

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تنس طاولة المنيا، لبدء مبارياته بالدورة المجمعة للفرق الثمانية الذين سيتنافسون على لقب الدوري الممتاز "أ" والترتيب من 8:1 ، حيث تعد تلك هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة بنادي المنيا ، التي يصل فيها لاعبي الفريق للدورة المجمعة للمنافسة على اللقب.

وتبدأ منافسات الدورة يوم الجمعة القادمة 26 مارس ، وحتى 29 مارس، على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية .

يخوض فريق المنيا خلال اليوم الأول مواجهة فريقي: مصر للتأمين في المباراة الأولى، والزمالك في المباراة الثانية ، و في يوم السبت يواجه فريق انبي ثم فريق النادي الاهلى .

وخلال يوم الأحد يلعب فريق المنيا مبارتين أخرتين مع المعادي وسبورتنج ، ثم تختتم المنافسات يوم الاثنين بمواجهة فريق طنطا . وأكد سيد

موسى المدير الفني لتنس طاولة المنيا ، جاهزية اللاعبين ( عبد الله شريف – محمد يحي – عبدالرحمن اشرف ) ، لخوض المنافسات ، والتي يسطرون فيها تاريخ جديد للعبة داخل أروقة النادي.

مشيراً ، إلى أن هناك ثقة كبيرة في اللاعبين للمنافسة الحقيقية ، خلال تلك الدورة لما يتميزون به من ثقة وأداء مميز، يذكر أن فريق تنس طاولة المنيا ، يقوده سيد موسى ، كمديرا فنيا، ويعاونه محمود خليل ، مديرا إداريا، تحت إشراف نور مدكور ، عضو مجلس الإدارة.