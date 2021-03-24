شاهد اهداف مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022 – فيديو

شاهد اهداف مباراة فرنسا وأوكرانيا، في أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.
يستقبل منتخب فرنسا اليوم نظيره الأوكراني على ستاد دي فرانس في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ستيلر”.
ويلعب منتخب فرنسا وأوكرانيا لحساب المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات، فنلندا، البوسنة والهرسك، وكازاخستان.
وبعيدًا عن المباريات الودية، تعد مواجهة فرنسا لأوكرانيا اليوم هي الثامنة، انتصر الديوك في 3 مناسبات سابقة، مقابل انتصار وحيد للأصفر، وسيطر التعادل على 3 مباريات.
ويسير حامل لقب كأس العالم والمصنف الثاني عالميًا “منتخب فرنسا” في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 13 مباراة تنافسية (انتصر في 11، وتعادل مرتين).
ولم يخسر منتخب فرنسا في مباراته الافتتاحية بتصفيات كأس العالم على أرضه منذ عام 1968، خاض 10 مباريات بعدها، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل مرة واحد، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار العاشر اليوم، لحصد أول ثلاث نقاط في بداية المشوار.
على الجهة المقابلة، يدخل منتخب أوكرانيا المباراة بذكريات سيئة، حيث خسر بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في آخر مواجهة جمعته بفرنسا (ودية)، وأقيمت يوم 7 أكتوبر 2020 على ستاد دي فرانس.
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هدف تقدم فرنسا “انطونيو جريزمان”
هدف تعادل أوكرانيا
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