شاهد اهداف مباراة البرتغال وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022 – فيديو

شاهد اهداف مباراة البرتغال وأذربيجان، في أهم مباريات اليوم 24-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

يستقبل منتخب البرتغال اليوم نظيره الأذربيجاني على ملعب أليانز ستاديوم بمدينو تورينو الإيطالية، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بإداراة الحكم الألماني “دانيال سييبيرت”.

ويلعب البرتغال وأذربيجان لحساب المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات، صربيا، إيرلندا، لوكسمبرج، وقطر.

يفتخر منتخب البرتغال بمعدل فوز 100٪ في مبارياته التسع السابقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما حقق الفوز أيضًا في سبع من مبارياته العشر السابقة بشكلٍ عام، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحد.

ولم يسبق لمنتخب البرتغال الخسارة أمام “أذربيجان”، حيث تواجه في 6 مباريات، انتصر رفاق كريستيانو رونالدو في 5 مناسبات، وسيطر التعادل على لقاء وحيد.

في المقابل، بفوز واحد فقط من آخر عشر مباريات (تعادل في 4، وخسر 5)، تبدو مهمة أذربيجان صعبة للغاية أمام البرتغال، ورغم ذلك سيحاول المنتخب المصنف 108 عالميًا، الخروج بشكل مشرف من أمام أبطال أوروبا.

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هدف تقدم البرتغال