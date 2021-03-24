بث مباشر يلا لايف | شاهد مباراة فرنسا وأوكرانيا بتصفيات كأس العالم 2022 “كورة اون لاين”

شاهد بث مباشر يلا لايف وكورة اون لاين بالاشتراك مع الخليج 365 لمشاهدة مباراة فرنسا وأوكرانيا في أهم مباريات اليوم 24-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب منتخب فرنسا وأوكرانيا لحساب المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات، فنلندا، البوسنة والهرسك، وكازاخستان.

ويستقبل منتخب فرنسا اليوم نظيره الأوكراني على ستاد دي فرانس في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا وأوكرانيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة تي في إتش دي 1 الفرنسية.

ويدير لقاء “فرنسا وأوكرانيا”، الحكم الألماني “توبياس ستيلر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وبعيدًا عن المباريات الودية، تعد مواجهة فرنسا لأوكرانيا اليوم هي الثامنة، انتصر الديوك في 3 مناسبات سابقة، مقابل انتصار وحيد للأصفر، وسيطر التعادل على 3 مباريات.

ويسير حامل لقب كأس العالم والمصنف الثاني عالميًا “منتخب فرنسا” في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 13 مباراة تنافسية (انتصر في 11، وتعادل مرتين).

ولم يخسر منتخب فرنسا في مباراته الافتتاحية بتصفيات كأس العالم على أرضه منذ عام 1968، خاض 10 مباريات بعدها، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل مرة واحد، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار العاشر اليوم، لحصد أول ثلاث نقاط في بداية المشوار.

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب أوكرانيا المباراة بذكريات سيئة، حيث خسر بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في آخر مواجهة جمعته بفرنسا (ودية)، وأقيمت يوم 7 أكتوبر 2020 على ستاد دي فرانس.

ويتطلع منتخب أوكرانيا إلى خطف نقطة واحدة على أقل تقدير من بطل العالم، لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية قبل الدخول في معترك التصفيات.

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