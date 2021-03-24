قطر تتجاوز عقبة لوكسمبورغ بنجاح تركيا تصعق هولندا بهاتريك بوراك



استهل المنتخب القطري سلسلة مبارياته ضمن المجموعة الأولى بفوز مستحق على لوكسمبورغ بهدف دون رد اليوم الأربعاء على ملعب "ناجيردي ستاديون" بمدينة دبرتسن المجرية.



ووقّع محمد مونتاري هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 12.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.



وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.



وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.



وتواجه قطر أذربيجان يوم السبت القادم، على أن تلاقي منتخب جمهورية أيرلندا في الثلاثين من آذار/مارس الحالي.



وفي مباراة أخرى قاد بوراك يلماظ المنتخب التركي لهزم ضيفه الهولندي 4-2 اليوم الأربعاء في قمة مباريات المجموعة السابعة ضمن الجولة ذاتها.

وسجل يلماظ البالغ من العمر 35 عاماً والذي ينشط مع ليل الفرنسي هاتريك 15، 34 (من ركلة جزاء)، 81، كما سجل نجم نادي ميلان الإيطالي هاكان تشالهانوغلو هدفاً 46.



فيما وقع على ثنائية المنتخب الهولندي دافي كلاسين 75، ولوك دي يوغ 76.