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مصيلحي يدعو الخطيب لزيارة الاتحاد السكندري الخميس

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أسطورة كرة القدم المصرية بفرع النادى بسموحة، غدا الخميس.
ويحرص رئيس النادى الأهلى على زيارة نادى الاتحاد السكندرى حيث يربط الناديين علاقات طيبة و تاريخية.


ومجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى يسعده أستقبال أحد أساطير المصرية ودائما ما تتذكر جماهير الثغر العظيمة حضور و مشاركة الكابتن محمود الخطيب فى مئوية زعيم الثغر و تلبيته دعوة الأستاذ محمد مصيلحى لحضور هذه المناسبة التى ستبقى خالدة فى ذاكرة عشاق زعيم الثغر .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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