شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يدعو الخطيب لزيارة الاتحاد السكندري الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أسطورة كرة القدم المصرية بفرع النادى بسموحة، غدا الخميس.

ويحرص رئيس النادى الأهلى على زيارة نادى الاتحاد السكندرى حيث يربط الناديين علاقات طيبة و تاريخية.



ومجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى يسعده أستقبال أحد أساطير الرياضة المصرية ودائما ما تتذكر جماهير الثغر العظيمة حضور و مشاركة الكابتن محمود الخطيب فى مئوية زعيم الثغر و تلبيته دعوة الأستاذ محمد مصيلحى لحضور هذه المناسبة التى ستبقى خالدة فى ذاكرة عشاق زعيم الثغر .