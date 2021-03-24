شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: أيمن أشرف هيلعب أمام كينيا.. وهذا اللاعب مفاجأة البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، سيدفع باللاعب أيمن أشرف، في مباراة كينيا، المقرر لها غدا الخميس، في العاصمة الكينية نيروبي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وتحوم الشكوك، حول مشاركة أيمن أشرف، في مباراة كينيا، بسبب إصابته بخشونة في الركبة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» : «أيمن أشرف، هيلعب بكرة أمام كينيا"، مضيفًا :"اتوقع مشاركة أيمن أشرف، في مباراة الغد، وذلك بعدما فضل الجهاز الفني اراحته من التدريبات في الأيام الماضية».

وواصل :«أيمن أشرف، لو جاهر بنسبة ١٪؜ سيدفع به حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، في مركز الظهير الأيسر، بسبب خبراته الافريقية».

وأشار:«أتوقع أن يكون حمدي فتحي، هو مفاجأة المنتخب في مباراة الغد، حيث سيشارك اللاعب بشكل أساسي، خاصة أن حسام البدري، مقتنع بإمكانيات اللاعب الفنية».