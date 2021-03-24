شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يُعاتب «منير» بعد تراجعه عن تشجيع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ المطرب محمد منير، جمهوره بتراجعه عن تشجيع نادي الزمالك مؤكدًا أنه في الفترة الحالية يحب لاعبي النادي الأهلي وأنه كان من الذين نادوا المشجعين الزملكاوية بتشجيع الأهلي أمام الفريق الألماني بايرن ميونخ.

وعلمت «المصري اليوم»، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أجري اتصالًا هاتفيًا بالمطرب محمد منير، لكي يعاتبه على تصريحاته الأخيرة فى إحدي البرامج التلفزيونية والتى أكد فيها تراجعه عن تشجيع نادي الزمالك.

جاء اتصال شيكابالا بالكينج "منير"، بعد حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الماضية بين جماهير القطبين، حيث أن "الأباتشي" تربطه علاقة وطيدة بالمطرب محمد منير.

ولاقى التصريح غضبا من محبي محمد منير الزملكاوية عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.