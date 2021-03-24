شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب «جنش» بنسبة من برنامج «رامز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو نادي الزمالك، محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، الحصول على نسبة من الأجر الذى حصل عليه خلال ظهوره فى إحدي حلقات برنامج رامز جلال.

وعلمت «المصري اليوم»، أن جنش سافر إلى السعودية الأسبوع الماضي لتصوير إحدي الحلقات فى برنامج رامز جلال المقرر اذاعته خلال شهر رمضان الكريم، حيث لم يبلغ الحارس مسؤولو النادي بذلك.

وحصل الأهلي على نسبة 20 % من ظهور الثلاثي محمد مجدي أفشة، مروان محسن ومحمد هاني، فى برنامج رامز جلال والذى تم تصويرهم أيضًا الأسبوع الماضي.