شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض زيادة القيمة المالية لتجديد عقد أشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيمة العرض الذي يجهزه مسئولي القلعة البيضاء بشأن التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويجهز مسؤولو الزمالك مليون و400 ألف دولار في الموسم الواحد وهو نفس القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب في الوقت الحالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن كريم البولق وكيل اللاعب سيطلب ٢ مليون دولار لتجديد اللاعب مستندا على ذلك بتلقيه عروض إحترافية عديدة أبرزها من الإمارات وتركيا.