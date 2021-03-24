شكرا لقرائتكم خبر عن إينو عن تصريحات محمد منير: «خانه التعبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق معتز اينو، نجم الأهلي السابق، على تصريح المطرب محمد منير، بأنه كان من مشجعي نادي الزمالك وأصبح حاليًا يحب لاعبي النادي الأهلي.



وقال محمد منير، في تصريحات تلفزيونية :«كنت من مشجعي الزمالك، لكن حاليا بحب لاعيبة النادي الأهلي وعملت تويتة علي موقع تويتر أن كل المصريين يجب أن يقوموا بتشجيع النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ، بالرغم من اني من مشجعي النادي البافاري».

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«من يوم ما أتولدنا، ونحن نعرف أن محمد منير، زملكاوي"، مضيفًا :"محمد منير، خانه التعبير، في التصريح الذي قاله، خاصة أن النادي لا يحصل على بطولات مثل الأهلي».



وأضاف :«من المكن أن يكون منير، هدفه أن يوصل رسالة للاعبي الزمالك، عن حالة الغضب الكبيرة لدى الجماهير بسبب سوء النتائج، واعتقد أن الأمر لن يصل أنه لن يشجع الزمالك مرة أخرى، ويجب أن لا نعطي للموضوع أكبر من حجمه».