شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: سموحة يشهد نضهة كبرى في عهد فرج عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم لنادي سموحة، بدعوة من المهندس فرج عامر، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع كافة الأندية المصرية للتشاور وتبادل وجهات النظر في العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية.

وقال الكابتن الخطيب: «كلنا نسيج واحد، وهدفنا كمنظمات رياضية التعاون المثمر من أجل رفعة راية مصر في مختلف المجالات».

وأضاف أن علاقته بالمهندس فرج عامر قوية كصديقين قبل أن يكونا رئيسين للأهلي وسموحة، وأن الزيارة تأتي لمناقشة سبل التعاون بين الناديين في الفترة المقبلة