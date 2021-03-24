شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: سموحة يشهد نضهة كبرى في عهد فرج عامر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم لنادي سموحة، بدعوة من المهندس فرج عامر، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع كافة الأندية المصرية للتشاور وتبادل وجهات النظر في العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية.
وقال الكابتن الخطيب: «كلنا نسيج واحد، وهدفنا كمنظمات رياضية التعاون المثمر من أجل رفعة راية مصر في مختلف المجالات».
وأضاف أن علاقته بالمهندس فرج عامر قوية كصديقين قبل أن يكونا رئيسين للأهلي وسموحة، وأن الزيارة تأتي لمناقشة سبل التعاون بين الناديين في الفترة المقبلة
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