شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الخطيب حقق طموحات جماهير الأهلي وحافظ على مبادئ النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والأسطورة الكبيرة، لمقر نادي سموحة مساء اليوم.
وشدد عامر على أن الكابتن الخطيب من أفضل رؤساء الأندية في مصر وإفريقيا، ونجح خلال وقت قصير في تحقيق أحلام الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية وبرونزية العالم، والهيمنة على البطولات المحلية في كافة الألعاب.
وأكد عامر أن الكابتن محمود الخطيب رغم النجاحات الرياضية والاستثمارية الكبرى ظل محافظًا على مبادئ الأهلي.
واختتم فرج عامر أن زيارة الخطيب لنادي سموحة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقال إنه فخور بتواجده في سموحة دائمًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954