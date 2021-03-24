شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الخطيب حقق طموحات جماهير الأهلي وحافظ على مبادئ ‏النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والأسطورة الكبيرة، لمقر نادي سموحة مساء اليوم.

وشدد عامر على أن الكابتن الخطيب من أفضل رؤساء الأندية في مصر وإفريقيا، ونجح خلال وقت قصير في تحقيق أحلام الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية وبرونزية العالم، والهيمنة على البطولات المحلية في كافة الألعاب.

وأكد عامر أن الكابتن محمود الخطيب رغم النجاحات الرياضية والاستثمارية الكبرى ظل محافظًا على مبادئ الأهلي.

واختتم فرج عامر أن زيارة الخطيب لنادي سموحة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقال إنه فخور بتواجده في سموحة دائمًا.