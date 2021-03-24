اخبار الرياضه

فرج عامر: الخطيب حقق طموحات جماهير الأهلي وحافظ على مبادئ ‏النادي

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الخطيب حقق طموحات جماهير الأهلي وحافظ على مبادئ ‏النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والأسطورة الكبيرة، لمقر نادي سموحة مساء اليوم.

وشدد عامر على أن الكابتن الخطيب من أفضل رؤساء الأندية في مصر وإفريقيا، ونجح خلال وقت قصير في تحقيق أحلام الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية وبرونزية العالم، والهيمنة على البطولات المحلية في كافة الألعاب.

وأكد عامر أن الكابتن محمود الخطيب رغم النجاحات والاستثمارية الكبرى ظل محافظًا على مبادئ الأهلي.

واختتم فرج عامر أن زيارة الخطيب لنادي سموحة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقال إنه فخور بتواجده في سموحة دائمًا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا