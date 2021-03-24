شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: كارتيرون غير مقتنع بالـ«المثلوثي» ويرغب في رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مسؤولو النادي بمحاولة تسويق التونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مصادر داخل الجهاز الفني للزمالك لـ «المصري اليوم»، إن كارتيرون أكد على عدم اقتناعه بامكانيات اللاعب وعدم الحاجة اليه فى الفترة المقبلة طالبا رحيله فى نهاية الموسم.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.