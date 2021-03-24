شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: عمرو السولية أفضل من طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد صديق، عن رؤيته الفنية لمباراة المنتخب الوطني مع كينيا، في تصفيات أمم افريقيا.

ويلتقي المنتخب الوطني مع كينيا، غدًا الخميس، في العاصمة الكينية نيروبي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.

وقال محمد صديق، خلال حواره ببرنامج «ستاد المصري اليوم» : «اعتقد ان مباراة الغد، لن تشهد أي مفاجأت في تشكيل المنتخب، حيث سيدفع حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، بالتشكيل الذي حقق به الفوز في اخر مباراتين».

وأكمل :«ارى أنه من الأفضل أن يدفع البدري، بعمرو السولية، منذ بداية المباراة، على حساب طارق حامد، لأنه افضل منه في الناحية الهجومية، ولكن اتوقع ان يدفع المدير الفني، بالتشكيل الذي لعب به اخر مباراة».

وأضاف :«اتوقع أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: عبدالله جمعة، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد هاني، خط الوسط: طارق حامد، محمد النني وأمامهما الثلاثي: تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح، خط الهجوم: مصطفى محمد».

وتابع : «هؤلاء اللاعبين قادرين على تحقيق الفوز على المنتخب الكيني، وحسم التأهل إلى بطولة كأس الأمم الافريقية».

وواصل :«اعتقد أن محمد مجدي أفشة، هيقدم مباراة كبيرة امام كينيا، مع مصطفى محمد».

واشار :"يجب عدم الاستهانة بالمنتخب الكيني، فهو يمتلك لاعبين مجتهدين، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".