شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة عبد الرحمن مجدي لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي لإختبار طبي " الخميس " لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويؤدي عبد الرحمن مجدي برنامج تأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق لتخليصه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الامامية وتسببت في غيابه عن المنتخب الاوليمبي وعن مباريات الإسماعيلي.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي من الجهاز الطبي للفريق اعداد تقريب طبي عن الرباعي المصاب عبد الرحمن مجدي ومروان الصحراوى ومحمد الشامى ومحمد بيومى.

والغي إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي المران المسائي " الخميس " بسبب شكوي عدد كبير من اللاعبين من حالة الاجهاد بسبب زيادة الحمل البدني عليهم خلال الفترة الأخيرة.