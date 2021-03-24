شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة خاصة لـ«نبيه» فى الزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا خاصا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق مران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.