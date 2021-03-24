شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا × هولندا: سقوط تاريخي ويلماز يتفوق على رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب التركي بداية لامعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك بعد التغلب في المباراة الإفتتاحية من المجموعة السابعة على المنتخب الهولندي بنتيجة 4-2.

ولعب مهاجم نادي ليل وقلب هجوم المنتخب التركي، بوراك يلماز، دور البطولة في المباراة من خلال تسجيله 3 أهداف "هاتريك"، ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك في مباراة رسمية ضد المنتخب الهولندي، منذ الألماني كلاوس ألوفس في عام 1980.

وأصبح يلماز هو أول لاعب تركي يسجل هاتريك في مباراة تنافسية مع منتخب بلاده، منذ المهاجم أوموت بولوت ضد أندورا في 2013.

وبدأ المنتخب الهولندي المباراة بشكل سيء، ووجد نفسه متأخرًا بنتيجة 3-0 بعد أول دقيقة من الشوط الثاني، وهي أسرع نتيجة يتأخر بها منتخب الطواحين في مباراة رسمية، منذ التأخر بنفس النتيجة ضد المجر بعد 36 دقيقة من بداية المباراة في عام 1961.

وأوضحت الإحصائيات أنه منذ عام 2000، ولا يوجد لاعب سجل بالتخصص ضد المنتخب الهولندي أكثر من بوراك يلماز، الذي سجل 5 أهداف ضد منتخب الطواحين، ليتخطى رقم كريستيانو رونالدو (4) الذي كان أكثر من سجل ضد المنتخب الهولندي خلال تلك الفترة قبل مباراة اليوم.

وكان المنتخب الهولندي قريب من العودة عندما سجل الفريق هدفين في دقيقتين، لتصبح النتيجة 3-2 قبل 15 دقيقة من النهاية، لكن هدف رابع قاتل في الدقيقة 81 من يلماز، تلاها ركلة جزاء ضائعة في الوقت بدل من الضائع عن طريق مهاجم هولندا، ممفيس ديباي، شكلا نهاية درامية للمباراة.

وأصبح ديباي هو أول لاعب يهدر ركلة جزاء للمنتخب الهولندي نتيجة تصدي حارس مرمى المنافس (بعيدًا عن ركلات الجزاء الترجيحية)، منذ مدربه ومدرب منتخب الطواحين الحالي، فرانك دي بور، ضد إيطاليا في يورو 2000.

وأصبح منتخب تركيا هو أول منتخب في التاريخ يهزم المنتخب الهولندي في مباراتين تنافسيتين متتاليتين.