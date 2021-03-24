شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية يلماظ تقود تركيا لفوز مبهر على هولندا اسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل القائد المخضرم بوراك يلماظ ثلاثة أهداف لتحبط تركيا انتفاضة متأخرة من ضيفتها هولندا وتفوز عليها 4-2 اليوم الأربعاء في مستهل مشوارهما بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

افتتح يلماظ التسجيل في الدقيقة 14 من المباراة ضمن المجموعة السابعة بتسديدة اصطدمت بلاعب وأبدلت اتجاهها وضاعف الغلة من ركلة جزاء بعد 20 دقيقة أخرى في استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول لتتقدم تركيا 2-صفر قبل الاستراحة.

وبدا أن تركيا حسمت المباراة حين سجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني لكن المنتخب الهولندي سجل هدفين في دقيقتين لتزداد آماله في العودة في النتيجة. لكن يلماظ أجهز على أحلام هولندا بهدف رائع من ركلة حرة ليكمل ثلاثيته الشخصية ويضمن نقاط المباراة كاملة لتركيا.