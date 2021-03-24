شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة الخطيب لسموحة تُقرب حسام حسن من الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مقر نادي سموحة، اليوم الأربعاء.

واستقبل فرج عامر، رئيس نادي سموحة، محمود الخطيب بحفاوة كبيرة داخل أرقة النادي السكندري.

وعلم «المصري اليوم »من مصدر خاص أن الزيارة تضمنت مناقشة إبرام صفقة انقال حسام حسن، هداف سموحة للأهلي في الموسم المقبل.

ويعتلي حسام حسن صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حيث يقدم اللاعب مستويات فنية مميزة بقميص سموحة خلال الفترة الأخيرة، مما دفع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لضمه في قائمة الفراعنة.

ويبحق الأهلي ترميم خط هجومه من خلال الظفر بخدمات حسام حسن في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان عامر قد شدد في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه قام ببيع حسام حسن مهاجم سموحة لأحد الأندية الكبرى في مصر مقابل 40 مليون جنيه.