شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عبر ستوري إنستجرام: «متصدقوش الوشوش علشان القلوب سودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، رسالة غامضة لجماهير وأنصار النادي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور «انستجرام».

ونشر كهربا صورة للفنان زكي رستم من فيلم رصيف نمرة 5، وعليق عليها: « متصدقوش الوشوش علشان القلوب سودة».

كما قام جناح الأهلي بنشر رسالة أخرى عبر ستوري «انستجرام جاء فيها:«بكبر في عين نفسي لما أفتكر إن كان ممكن أضر حد زي ما ضرني وما ضريتوش».

وكان كهربا قد عاد للمشاركة في تدريبات الأهلي ولكن بشكل منفرد عقب العقوبة التي تم توقيعها عليه من قبل موسيماني، المدير الفني للفريق، بالايقاف لمدة شهر، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.