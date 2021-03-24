شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يدفع بمحمد عبد الشافي أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك علي الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الايسر للفريق امام مولودية الجزائر.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في الجزائر يوم 3 من ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وتطير بعثة الزمالك الي الجزائر يوم 31 من مارس الجاري علي متن طائرة خاصة استعداداً لخوض المواجهة.

وغاب محمد عبد الشافي عن المشاركة مع الزمالك طوال الفترة المنقضية بسبب الإصابة مما حرم الفريق من جهوده.

ويعول كارتيرون علي عبد الشافي الكثير خلال المواجهة المقبلة بسبب خبراته الكبيرة في مثل هذه المباريات فضلاً عن اجادته كافة الأدوار الدفاعية والهجومية بالإضافة الي قناعة كارتيرون الكبيرة بقدراته الفنية والبدنية خصوصاً وانه كان من اهم العناصر التي ساهمت مع كارتيرون في الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في الدوحه.