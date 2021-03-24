شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول ينفي أنباء إنتقاله لبرشلونة الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل، مؤكدًا أنه لم يحسم مصيره حتى الأن.

وقال لاعب الوسط الهولندي في تصريحات لموع «أنفيلد ووتش»: « سيتحدثون دائما عن مستقبلي ولكن كما قلت في مناسبات أخرى ليس لدي أي أخبار حتى الآن يقولون هذا في وسائل الإعلام ولكن ليس لدي أخبار جديدة».

وأضاف فينالدو: « عندما يكون هناك أنباء جديدة حول مستقبلي سأتحدث عن ذلك، لكن الآن لا يوجد».

وينتهي عقد الهولندي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا منذ يناير الماضي، على أن ينضم إليه في الصيف المقبل.

قبل أيام زعمت جريدة تايمز أن فينالدوم وافق على الانضمام إلى برشلونة مع نهاية عقده مع الريدز.