شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق يكشف حقيقة تراجع محمد منير عن تشجيع الفريق الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، على تصريح المطرب محمد منير، بأنه كان من مشجعي نادي الزمالك وأصبح حاليًا يحب لاعبي النادي الأهلي.

وكان محمد منير، قال في تصريحات تلفزيونية: «كنت من مشجعي الزمالك، لكن حاليا بحب لاعيبة النادي الأهلي وعملت تويتة علي موقع تويتر أن كل المصريين يجب أن يقوموا بتشجيع النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ، بالرغم من اني من مشجعي النادي البافاري».

وعلق محمد صديق، على تصريحات محمد منير، حيث قال في برنامج «ستاد المصري اليوم»:«انا اتصور، وعلى رأي المثل (ومن الحب ما قتل)، محمد منير، يشعر بحالة ضيق شديدة، مثله مثل أي زملكاوي، بسبب النتائج السلبية التي حققها فريق الكرة في الفترة الأخيرة».

وأضاف :«منير، واحد من جمهور الزمالك، وصديق مقرب لبعض من لاعبي الفريق الأبيض، واعتقد انه لم يقصد انه تراجع عن تشجيع النادي الأبيض».



وواصل :«كانت هناك مكالمة هاتفية جمعتني مع محمد منير، منذ 8 ايام، وقال لي (بحبكم جدًا وبحب لاعبي الزمالك، وسلملي على شيكابالا وإسماعيل يوسف)، مضيفًا :"منير، خانه التعبير في تصريحه».