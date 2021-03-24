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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينالدوم: علينا ان نتعلم من طريقة لعب منتخب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021
اكد قائد منتخب هولندا جورجينيو فينالدوم أن ألاداء كان سيئًا أمام منتخب تركيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.
وقال فينالدوم بعد الخسارة 2 - 4: "كانت تمريراتنا سيئة في الهدف الأول للخصم كنا مشغولين بوجود لمسة يد من أحد لاعبيه هذا أمر مؤسف واستقبلنا هدفهم بعد ذلك".
وواصل: "في الشوط الثاني كانت بدايتنا سيئة لم نكن منتبهين لم نركز بدرجة كافية علينا أن نتعلم من تركيا علينا النظر إلى طريقتهم في إنهاء الهجمات وكيف جعلوا اللعب أمامهم أمرًا صعبًا علينا أن نتعلم شيئًا من ذلك".
واختتم: "هناك الكثير علينا أن نحسنه علينا أن يكون لدينا ردة فعل وأن نفعل كل ما في وسعنا ونفوز في مباراتينا المقبلتين".