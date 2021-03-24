يمير يقصي تابيلو من بطولة ميامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

تغلب السويدي ​ميكائيل يمير​ على منافسه التشيلي ​أليخاندرو تابيلو​، ليقصيه مبكراً من الجولة الأولى ل​بطولة ميامي المفتوحة للتنس​ ذات الألف نقطة.



وسقط تابيلو (23 عاماً) المصنف رقم 167 عالميا أمام يمير 3-6 و1-6 في ساعة واحدة و5 دقائق.

وفشل التشيلي، الذي اجتاز مرحلة التصفيات بأكملها، بالتغلب على السويدي، الذي وصل هذا العام إلى دور 32 في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يودعها على يد اليوناني ستيفانوس تيتيباس.

وسيتواج يمير المصنف رقم 95 عالميا في الجولة الثانية مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.