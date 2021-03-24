كيليني: مباراتنا امام ايرلندا الشمالية لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

المح قائد يوفنتوس و​المنتخب الإيطالي​ جورجيو كيليني الى صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه امام نظيره ​ايرلندا​ الشمالية في ​تصفيات كأس العالم 2022​.



وفي حديث له، قال كيليني: "إنه أمر غريب بعض الشيء، لكننا لا نجازف بالتقليل من شأن هذه المباراة، لأننا خرجنا قبل بضع سنوات في تصفيات كأس العالم".

واضاف: "لا يمكننا فهم الأمر بشكل خاطئ ولست قلقًا بشأن عقلية أو نضج المجموعة، حتى لو لم تكن مباراة سهلة لأسباب عديدة، أيرلندا الشمالية كفريق تتعارض تمامًا مع فريقنا من حيث الخصائص، إذا تمكنوا من سد جميع المساحات، فيمكن أن يصبحوا خطرين".

واختتم: "إنه لأمر رائع أن نرى المجموعة تنمو وأفضل شيء رأيته على مدار العامين الماضيين هو أننا جميعًا قابلون للتبادل، لقد كان أداء الفريق جيدًا دائمًا حتى عند تغيير التشكيلات، مما يعني أن هناك فكرة مشتركة تم استيعابها من قبل الجميع، حتى عندما كنا نفتقد لاعبين رئيسيين مثل ماركو فيراتي، جورجينيو أو ليوناردو بونوتشي، استمر الفريق بنفس الطريقة، وهذا أفضل شيء".