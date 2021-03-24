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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيليني: مباراتنا امام ايرلندا الشمالية لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021
المح قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي جورجيو كيليني الى صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه امام نظيره ايرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022.
وفي حديث له، قال كيليني: "إنه أمر غريب بعض الشيء، لكننا لا نجازف بالتقليل من شأن هذه المباراة، لأننا خرجنا قبل بضع سنوات في تصفيات كأس العالم".
واضاف: "لا يمكننا فهم الأمر بشكل خاطئ ولست قلقًا بشأن عقلية أو نضج المجموعة، حتى لو لم تكن مباراة سهلة لأسباب عديدة، أيرلندا الشمالية كفريق تتعارض تمامًا مع فريقنا من حيث الخصائص، إذا تمكنوا من سد جميع المساحات، فيمكن أن يصبحوا خطرين".
واختتم: "إنه لأمر رائع أن نرى المجموعة تنمو وأفضل شيء رأيته على مدار العامين الماضيين هو أننا جميعًا قابلون للتبادل، لقد كان أداء الفريق جيدًا دائمًا حتى عند تغيير التشكيلات، مما يعني أن هناك فكرة مشتركة تم استيعابها من قبل الجميع، حتى عندما كنا نفتقد لاعبين رئيسيين مثل ماركو فيراتي، جورجينيو أو ليوناردو بونوتشي، استمر الفريق بنفس الطريقة، وهذا أفضل شيء".