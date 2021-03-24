يلماز يتقمّص رونالدو ويقسو على هولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

نجح قائد المنتخب التركي بوراك يلماز بفرض نفسه نجما لموقعة ​هولندا​ التي انتهت بفوز الاتراك 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وقام يلماز بدك شباك الطواحين بثلاثية ليقود منتخب بلاده إلى إنتصار تاريخي وثمين في إفتتاح مشواره بالتصفيات.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن أن يلماز بهذا "الهاتريك" رفع رصيده إلى 4 أهداف في شباك منتخب هولندا.

وأوضحت أنه منذ العام 2000 لم ينجح أي لاعب بهز شباك هولندا بهذا العدد من الأهداف (4) سوى البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، قبل أن يكرر يلماز الانجاز نفسه.