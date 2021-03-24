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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير يحاول اقناع هالاند بالتعاقد مع مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021
يحاول أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد الانكليزي اقناع مواطنه ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند لضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وذكرت تقارير صحفية أن هالاند يتواجد على رادار ليفربول وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة وغيرها.
مانشستر يونايتد يتطلع إلى الحصول على خدمات هالاند في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والمدرب سولسكاير على تواصل مع ابن بلده لإقناعه بفكرة الانتقال إلى الأولد ترافورد.
وسبق لهالاند اللعب تحت قيادة سولسكاير عندما كان الثنائي في صفوف مولده النروجي في مستهل مشوار اولي التدريبي.