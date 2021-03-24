تركيا تقهر هولندا برباعية في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة السابعة للتصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022، تمكن منتخب ​تركيا​ من تحقيق فوزاً مهماً ومستحقاً في المباراة التي استضاف بها نظيره الهولندي على ملعب اتاتورك الاولمبي، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 4 – 2.



دخل المنتخب التركي هذا اللقاء بحماس كبير حيث فرض سيطرته على الكرة، وتمكن النجم بوراك يلماز من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، وذلك قبل ان يحرز بدوره الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34، ولم يتمكن المدرب فرانك دي بور من ايجاد الخطة المناسبة للحد من خطورة المنتخب التركي الذي عزز النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب هاكن كالهانغولو، لتشتعل اجواء اللقاء من جديد حيث تمكن منتخب الطواحين من استلام زمام الامور محرزاً هدفين متتاليين عبر كل من دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و 77 ولكن فرحتهم لم تدم طويلاً حيث احرز اللاعب يلماز الهدف الرابع بطريقة رائعة ليمنح منتخب تركيا اريحية كبيرة وذلك رغم تحصل منتخب ​هولندا​ على ركلة جزاء اضاعها اللاعب ديباي في الدقيقة ولينتهي اللقاء بواقع 4 – 2.