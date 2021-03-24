التصفيات الاوروبية:  انتصار تاريخي لقطر امام لوكسمبورغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

تخطى منتخب قطر لكرة القدم منافسه منتخب ​لوكسمبورغ​ بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات الاوروبية لكرة القدم.



قطر التي ستسضيف المونديال على ارضها في شهر كانون الاول من العام 2022 وتشارك في التصفيات الاوروبية لكي تبقى على الجاهزية ويتصل لاعبوها على الخبرة اللازمة حققت انتصارا صعبا على المنتخب الاوروبي وبهدف يتيم.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد مونتاري في الدقيقة 12 الشوط الاول مستغلا خطأ دفاعي من لاعبي اللوكسمبورغ ومستفيدا من تمريرة مميزة من زميله في المنتخب العنابي.

يذكر ان قطر تشارك في التصفيات الاوروبية بدعوة من الاتحاد الاوروبي.