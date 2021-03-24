التصفيات الافريقية: منتخب غينيا يغلب مالي بهدف نظيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

ضمن منتخب ​غينيا​ التأهل إلى ​كأس أمم افريقيا​ لكرة القدم بتغلبه على منافسه منتخب مالي بهدف للا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاربعاء على استاد 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.



وغابت الاهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.

وفي الدقيقة 75 من عمر اللقاء خطف سايدوبا سوماه هدف الفوز لمنتخب غينيا ليهدي بلاده نقاط المباراة الثلاث وبطاقة التأهل.

وفي مباراة ثانية تغلب منتخب السودان على منتخب ساوتومي وبرينسيب بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة عينها.